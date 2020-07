Autostrade, l’uscita di Genova Pra’ riapre tra il 17 e il 19 luglio ma restano incognite su Pegli

Genova. Il casello in Genova Pra’, chiuso da settimane in uscita per chi proviene da Genova, riaprirà tra il 17 e il 19 luglio. Ancora nessuna informazione invece sul casello di Pegli. E’ quanto è emerso dalla risposta di Mirko Nanni, direttore del tronco Genova di Autostrade per l’Italia alle domande poste durante una commissione consiliare questa mattina in Comune.

Oggi sulla A10 si viaggia su doppio senso di circolazione sulla carreggiata da ovest verso est a causa di attività di ispezioni e interventi all’interno di gallerie nel tratto interessato. “E’ vero – ha detto Nanni – avevamo comunicato una possibile riapertura tra il 10 e l’11 luglio del casello perché i lavori all’interno di due gallerie erano in dirittura d’arrivo ma mancava ancora la conclusione delle ispezioni all’interno di altre due gallerie nello stesso tratto, e su quelle due gallerie abbiamo riscontrato altri quattro difetti sui quali stiamo operando”.

