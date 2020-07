Autostrade, nella notte chiusa la A10 tra Prà e Aeroporto e tra A26 e Varazze

Liguria. Prosegue il piano serrato di ispezioni e manutenzioni attuato da Autostrade per l’Italia nelle gallerie liguri. Un piano, fa sapere l’ufficio stampa, messo in atto “seguendo i più elevati standard di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.

Di seguito il dettaglio del programma previsto per la prossima notte e i possibili scenari conseguenti ad eventuali ritardi o mancate riaperture delle gallerie per necessità di interventi. Si ricorda infatti che, qualora sia rilevata dagli ispettori la presenza di importanti difetti costruttivi, gli interventi di manutenzione devono essere attivati con immediatezza determinando il prolungamento della chiusura della tratta autostradale per alcuni giorni con conseguenti congestionamenti del nodo genovese.

