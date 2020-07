Caos Autostrade, De Micheli: “Entro questa settimana fine dei lavori in 34 gallerie”

Roma. “Sulla base base delle iniziative assunte dal ministero sarà possibile ultimare entro questa settimana le verifiche e i lavori su 34 gallerie ed effettuare entro la prossima settimana le verifiche strumentali sulle residue 50 gallerie consentendo pertanto già nei prossimi giorni la progressiva regolarizzazione della viabilità sulla rete autostradale”. Lo ha detto il ministro alla Infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli rispondendo a un question time alla Camera della deputata Manuela Gagliardi.

De Micheli in aula ha riassunto le principali tappe dei controlli da parte di Autostrade ribadendo che “la centralità della sicurezza delle infrastrutture è fondamentale” per il Mit Per De Micheli la velocizzazione dei controlli è arrivata grazie “alla circolare del 7 luglio” con cui “si è provveduto a impartire indicazioni aggiornate sulle ispezioni che senza incidere in alcun modo sulla validità dei dati rilevati consente di ridurre al minimo l’intervento grazie all’utilizzo di moderne tecnologie di indagine come georadar e laser scanner”.

