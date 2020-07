Celle Ligure. Felicità e soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, per il 25° anno consecutivo dal Comune di Celle Ligure (nell’ambito di 27 attribuzioni totali) verranno condivise con Turisti e Cittadini in occasione della “Festa Bandiera Blu 2020”.

L’evento si svolgerà a Celle Ligure, presso la ex Galleria Ferroviaria su Lungomare Crocetta (Loc. Pennello) Sabato 18 Luglio, con inizio alle ore 21.

