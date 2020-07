Doria Nuoto Loano, al via i corsi estivi

Nel periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto i corsi di scuola nuoto bambini continuano, lo staff è sempre pronto e disponibile ad accogliere i bambini e le bambine che vogliono continuare l’attività anche in estate, o che solo in estate vogliono approcciarsi allo sport del nuoto. La scuola nuoto federale targata ASD DORIA NUOTO 2000 LOANO è formata da istruttori altamente qualificati che guideranno i vostri figli agli obbiettivi prefissati con gioia e divertimento!

La nostra scuola nuoto è suddivisa in livelli in base alle capacità di ogni singolo bambino, dai primi livelli base, dove il bambino acquisisce sicurezza e tranquillità in acqua, svolti in vasca piccola, ai livelli intermedi, dove inizia ad apprendere le prime tecniche natatorie, la respirazione in acqua e si approccia alla multilateralità nell’ambiente acquatico fino ai livelli avanzati dove si perfezionano le varie nuotate. Lo staff è altamente specializzato, e segue le direttive della Federazione Italiana Nuoto, per far sviluppare a tutti i nostri piccoli bambini le capacità necessarie per diventare i nuotatori del futuro. Il corso è settimanale, dal lunedì al venerdì, con numero di lezioni a scelta dell’utente.

