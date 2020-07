Entella-Pisa, i commenti di mister Boscaglia e capitan Pellizzer

Chiavari. La Virtus Entella agguanta il pari contro il Pisa: 1 a 1. Un punto che, a 4 giornate dalla fine del campionato, avvicina decisamente i chiavaresi alla permanenza nella categoria.

Mister Roberto Rocco Boscaglia commenta: “Il gol di Pellizzer pesa il giusto, in una partita che sarebbe stato veramente crudele perdere, perché abbiamo condotto sempre noi la gara, abbiamo fatto un errore iniziale, abbiamo preso le redini del gioco in mano e abbiamo ‘chiuso’ quasi sempre il Pisa, che comunque è una grande squadra. Non siamo riusciti a fare gol fino al 94°; il problema è che abbiamo prodotto e la nota positiva è che rispetto al secondo tempo di Castellammare, dove comunque io ho anche un po’ pungolato la squadra, volevo una risposta dal punto di vista nervoso, mentale. E la squadra mi ha dato una grande risposta, eccezionale, perché questa è una partita che riprendi solo se sei una squadra mentalmente a posto, con grandi valori. E questi sono giocatori che hanno grandi valori, indipendentemente dal punto preso. Ma per come lo abbiamo preso, fino alla fine cercando di giocare bene, abbiamo sfiorato il gol tante volte e non ci siamo mai abbattuti. Quindi è un punto che può avere un’importanza veramente fondamentale”.

... » Leggi tutto