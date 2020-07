Ferruccio Sansa: “Partire subito, al primo punto il lavoro, basta con la politica delle cerimonie”

Genova. Un’ora dopo l’investitura ufficiale da parte di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Ferruccio Sansa si rende conto di una cosa: dovrà dotarsi di un powerbank più potente, perché tra le telefonate di sostegno e quelle dei giornalisti, il suo telefono cellulare è ormai sfinito. Il giornalista del Fatto quotidiano, genovese, 51 anni, è già in campagna elettorale e ha già alcuni messaggi da lanciare ai liguri ma anche ai partiti che dovranno supportarlo nei prossimi due mesi.

“Dobbiamo partire subito – dice – perché ci sono degli obbiettivi concretissimi, ci sono persone che in autunno hanno paura di non avere da mangiare, e quindi sia chiaro, il primo punto su cui dobbiamo lavorare è il lavoro”. Quindi non la sanità e il Covid, non Autostrade, la prima affermazione detta da Sansa-candidato è “una cosa di sinistra” ma che guarda alla crisi economica come maggiore rischio per la Liguria. “L’operaio non si salva se non si salva l’impresa, e l’impresa non prospera senza che il lavoro dell’operaio sia giustamente retribuito e tutelato”, aggiunge.

