Il sogno si avvera: il 25 luglio apre a Genova il primo Lego Store della Liguria

Genova. Il momento agognato dagli appassionati è arrivato: il 25 luglio aprirà nel centro di Genova il primo Lego Store ufficiale della Liguria, un negozio interamente dedicato al magico mondo dei mattoncini colorati. Da quanto trapela non ci saranno cerimonie per l’inaugurazione, viste le norme da rispettare per il distanziamento sociale, ma l’assalto sarà comunque scontato visto il numero di fan che il marchio conta all’ombra della Lanterna.

La notizia dell’arrivo di un Lego Store in città era stata anticipata a giugno da Genova24. Il punto vendita, il 18esimo aperto dall’azienda svedese in Italia, è situato in via Fieschi, in prossimità dell’angolo con via XX Settembre, negli spazi abbandonati un anno fa da Schiffini Cucine. Al momento i locali sono ancora “impacchettati” e all’interno sono in corso gli ultimi lavori di rifinitura da parte della Ambo Costruzioni che ha preso in consegna il cantiere dopo il lockdown.

