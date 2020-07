Le maglie arancioni del Santa Cecilia si preparano a colorare il campo del Faraggiana

Albissola Marina. Dopo una lunga attesa e una breve ripresa degli allenamenti, terminata il 30 giugno, i bambini della leva Primi Calci dell’Asd Santa Cecilia si preparano per tornare in campo indossando le brillanti maglie arancioni e ricominciare con grinta e in sicurezza una nuova stagione sotto la guida degli allenatori Mario, Silvano “Freccia”, Stefano e “Tino”.

I piccoli calciatori torneranno a giocare presso il campo Faraggiana preventivamente sanificato, seguendo i protocolli di sicurezza stabiliti dalla Figc: seguiranno un percorso di sanificazione che prevederà: la misurazione della temperatura corporea, l’igienizzazione delle mani con gel disinfettante, il deposito degli zaini e delle borracce in un apposito spazio dedicato e divieto di utilizzo degli spogliatoi.

