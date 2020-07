Regionali 2020, ecco l’accordo: Ferruccio Sansa è il candidato anti-Toti

Liguria. E’ Ferruccio Sansa il candidato per la coalizione di centro-sinistra alle prossime elezioni regionali liguri. Nelle stesse ore in cui la politica ligure si arrovellava per trovare la quadra in vista della tornata elettorale, Ferruccio Sansa scriveva e pubblicava sul suo blog alcune righe sull’impossibilità di mettere a fuoco le rondini mentre volano veloci nelle sere d’estate. Candidato in pectore per settimane se non per mesi, amato e odiato e poi di nuovo amato da gran parte dei soggetti che da questa sera hanno deciso di schierarlo come punta d’attacco nella sfida elettorale per le regionali liguri, potrebbe aver bisogno nei prossimi mesi di questa capacità di astrarsi per qualche istante dall’agone politica, magari per recuperare energie e lucidità.

La campagna elettorale è quindi ufficialmente iniziata. La riunione di coalizione di questa sera ha sancito una scelta che sembrava essere a portata di mano dal 9 giugno scorso, quando un incontro a Roma tra i vertici nazionali di Pd, M5s e sinistra aveva già dato il via libera al giornalista del Fatto quotidiano.

... » Leggi tutto