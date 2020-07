Sampdoria ancora vincente: altri tre gol al Cagliari

Genova. Una Sampdoria convincente liquida il Cagliari ormai senza più motivazioni con un 3-0 meritato. Risultato mai in discussione, con l’1-0 segnato già all’ottavo minuto. Di Gabbiadini e Bonazzoli (per lui una doppietta) le reti che consentono un ulteriore passo verso un finale di campionato più tranquillo. Jankto autore di due assist. Da segnalare anche il ritorno di Quagliarella sul campo: per lui 20 minuti di partita.

Primo tempo. Un 4-4-2 per la Sampdoria, con Jankto dal primo minuto che sta molto largo e quasi a supporto delle due punte Gabbiadini e Bonazzoli. Cagliari che invece si schiera con un 3-5-2 inserendo Ragatzu a fianco di Simeone.

