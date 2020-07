Sanremo, speranze di un trasferimento in altri enti pubblici per alcuni dipendenti comunali di Casa Serena

Sanremo. Si riaccendono le speranze per alcuni dei dipendenti comunali di Casa Serena coinvolti nella cessione a privati del ramo d’azienda relativo alla casa di riposo municipale di Poggio. Stando alle ultime informazioni, dopo l’incontro che si è svolto in Prefettura tra gli assessori Silvana Ormea e Massimo Rossano e le sigle sindacali, il Comune si è attivato inviando delle raccomandate ai municipi limitrofi, alla Regione e all’Asl1, per verificare se si possano attivare delle procedure di mobilità tra enti.

