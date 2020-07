Tennis, le due formazioni del Park sono vicine alle semifinali

Genova. Semifinali ad un passo per entrambe le compagini del Park Tennis Club Genova, impegnate nei campionati nazionali di Serie A1 maschile e Serie A2 femminile.

Grazie alla forza dei due doppi, i ragazzi di capitan Sanna sono tornati da Massa Lombarda con una vittoria per 4-2, che li proietta a un gradino dalle Semifinali. Basterà un punto domenica in casa col Parioli, che nel frattempo è stato strapazzato 5-1 da Messina in Sicilia.

