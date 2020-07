“Terre vicine, terre lontane”: dal 28 luglio al 17 agosto torna il Festival in una notte d’estate

Genova. “Terre vicine, terre lontane” è il titolo della 23ª edizione del Festival in una notte d’estate, in piazza San Matteo, a Genova, dal 28 luglio al 17 agosto. Un’edizione per nulla scontata, la prima dell’era Covid, che Lunaria Teatro ha potuto allestire grazie all’impegno eccezionale dei propri attori e delle proprie maestranze, delle compagnie invitate e dei partner che anche quest’anno, nonostante le condizioni del tutto eccezionali, hanno voluto sostenere l’ormai immancabile rassegna estiva curata e diretta da Daniela Ardini e Giorgio Panni.

Il programma si concentrerà dunque in sole tre settimane, ma dense di appuntamenti come sempre, spaziando tra prosa, musica e danza. L’inizio, martedì 28 luglio, è dedicato a un grande del cinema italiano del quale, quest’anno, ricorre il centenario della nascita: “Ciak si suona: il mondo di Fellini” ripercorre il connubio tra il maestro del cinema italiano Federico Fellini e il musicista Nino Rota, le cui colonne sonore sono reinterpretate dalla Camerata Musicale Ligure di José Scanu, con Giovanni Sardo al violino, Marco Moro ai flauti e Simone Mazzone alla chitarra. L’attore Paolo Portesine, sotto la regia di Daniela Ardini, coordina l’intreccio attraverso le parole e i personaggi tratti dalle sceneggiature e dagli appunti di Fellini e di alcuni dei suoi collaboratori più illustri, quali Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e Tonino Guerra. Lo spettacolo, ideato dagli stessi Ardini e Scanu, è letteralmente figlio della quarantena, durante la quale Lunaria ha invitato il proprio pubblico a segnalare aneddoti e materiali significativi della vita o delle opere di Fellini, partecipando, così, alla scrittura del testo.

