Atletica: Veronica Mordeglia, laurea con 110 e lode

Varazze. L’atleta varazzina Veronica Mordeglia si è laureata con 110 e lode in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Le congratulazioni da parte di Ponente Varazzino: “Da sempre seguiamo Veronica, fin dalla tenera età, per il suo costante e determinato impegno in campo sportivo; ci uniamo al nonno e ai suoi genitori per complimentarci con lei per il prestigioso risultato conseguito negli studi, come in precedenza fatto nell’attività sportiva”.

