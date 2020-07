Autostrada A7, in mattinata la riapertura del tratto tra l’allacciamento con lìA12 e Genova Ovest verso Genova

Liguria. Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, la riapertura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova ovest verso Genova è prevista entro la mattinata odierna per consentire il completamento dell’attività di ripristino del fondo stradale condotte durante la notte.

In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto oppure proseguire per essere obbligatoriamente deviato in A12, per poi uscire alla stazione di Genova est. Ai veicoli leggeri, provenienti da Livorno e diretti a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova est, mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di uscire alla stazione di Genova Nervi.

