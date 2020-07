Varazze. Dopo il lockdown e nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare l’emergenza Covid-19, alla Polisportiva San Nazario di Varazze, in via Cilea numero 48, tornano gli appuntamenti con gli eventi della sempre attesa “Estate alla Poli“.

Gli eventi in programma per l’estate 2020 iniziano oggi, giovedì 16, e continuano domani, venerdì 17 luglio, con due appuntamenti.

... » Leggi tutto