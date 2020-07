Caos autostrade, slitta la riapertura della A7: da Bolzaneto non si arriva a Genova Ovest

Genova. Ancora disagi per le chiusure autostradali a Genova. Stamattina Aspi ha comunicato che la riapertura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Ovest in direzione Sud è prevista alle ore 8.

La diretta conseguenza è che i veicoli provenienti da Milano devono per forza uscire a Bolzaneto o proseguire verso Genova Est. In quel tratto, secondo il bollettino emesso ieri sera, non erano in corso ispezioni nelle gallerie.

