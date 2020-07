Controlli anti coronavirus sui traghetti per il Nord Africa, traffico di nuovo paralizzato a Genova

Genova. Dopo giorni di caos sulle autostrade ecco l’ennesimo flagello abbattersi su traffico genovese. La viabilità nella zona del porto è completamente paralizzata a causa dei controlli agli imbarchi dei traghetti rallentati per via delle procedure legate all’emergenza coronavirus in particolare sulle linee dirette in Marocco e Tunisia.

Le conseguenze sono pesantissime: la coda parte dal varco portuale di San Benigno e arriva fino al casello di Genova Aeroporto attraversando lungomare Canepa e la strada Guido Rossa in direzione Levante.

