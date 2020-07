Dinegro, il mercato coperto si rifà il look e chiude per lavori fino al 7 settembre

Genova. Sono iniziati i lavori di allestimento del cantiere e dei ponteggi esterni per il rifacimento del tetto del mercato alimentare coperto di piazza Dinegro. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria di rifacimento di 600 metri quadrati di copertura, per un importo di 235mila euro comprendente anche i lavori di adeguamento di tutti gli impianti.

La struttura in metallo, che circoscrive una superficie di circa 460 metri quadrati, è in stile liberty – come i coevi mercati del Carmine e dello Statuto – risalente agli anni ’20 del secolo scorso ed è vincolata. Per questo motivo la copertura del tetto, usurata dal tempo, sarà rifatta utilizzando lastre in fibrocemento, ma manterrà lo stesso particolare colore grigio dell’originale.

... » Leggi tutto