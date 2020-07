Due conferme per il Finale, un nuovo arrivo al Soccer Borghetto

Finale Ligure. Il Finale, in vista del prossimo campionato di Eccellenza, comunica di aver raggiunto un accordo coi calciatori Carlo Porta e Youri Vittori per proseguire il proprio cammino insieme anche nella stagione 2020/2021, assicurandosi così ancora per l’imminente annata sportiva la presenza di due componenti della vecchia guardia.

Entrambi con i colori giallorossoblu hanno ottenuto importanti risultati, tra i quali da ricordare la vittoria del campionato di Eccellenza e della Coppa Italia 2019, oltre al quarto posto in Serie D alla prima stagione del ritorno in quarta serie.

... » Leggi tutto