Enduro World Series, cambio di programma per l’evento di Finale Ligure

Finale Ligure. L’Enduro World Series annuncia oggi dei nuovi importanti cambiamenti al calendario gare 2020. Le variazioni hanno l’obiettivo di continuare a garantire l’equità sportiva della competizione in relazione al protrarsi della pandemia di Coronavirus.

Il Bluegrass Trophy of Nations, in programma per domenica 27 settembre a Finale Ligure, verrà sostituito da una normale tappa Enduro World Series. La reale possibilità che diversi concorrenti da più parti del mondo non possano prendere parte alle competizioni impedisce un equo processo di qualificazione per i team nazionali e per questo l’appuntamento è rimandato al 2021.

