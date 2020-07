Imperia, attivisti in piazza contro Ddl omotransfobia: la riflessione di Rifondazione Comunista

Imperia. A proposito dell’iniziativa promossa da alcune associazioni quali “sentinelle in piedi” e “pro vita & famiglia” svoltasi alcuni giorni or sono in piazza Nino Bixio di Oneglia «in difesa della libertà di espressione e contro il disegno di legge Zan-Scalfarotto-Boldrini contro la “omo-lesbo-bi-transfobia”, che sarà discusso alla Camera a fine luglio», la Federazione Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista afferma: «Le questioni inerenti la sfera del sesso, della sessualità, del genere sono assai complesse e delicate nei contenuti e nella loro trattazione, tuttavia c’è una sorta di filo rosso che ne consente l’attraversamento senza perdere la lucidità, la serenità, la coerenza. Il filo rosso è rappresentato dalla politica dell’umanità ovvero l’impalcatura della strada tracciata dalla legge nella direzione del rispetto, dell’empatia e dell’immaginazione. Alla politica dell’umanità ancora oggi si oppone la politica del disgusto, quella stessa che fonda le discriminazioni giuridiche, sociali, gli atti di violenza, di maltrattamento e bullismo nei riguardi di persone che per i loro desideri sessuali, in una prospettiva patriarcale eteronormativa, sono classificate come “non conformi” o peggio “non normali”.

