IVG dice grazie alle pubbliche assistenze: ai volontari 100 biglietti omaggio per Le Caravelle

Savona. Un regalo per i volontari delle pubbliche assistenze savonesi: 100 biglietti per il parco acquatico Le Caravelle. E’ la nuova iniziativa con cui IVG.it vuole ringraziare tutti coloro che hanno vissuto in prima linea l’emergenza Coronavirus.

Edinet, società editrice di IVG.it e Genova24, fin dallo scoppio della pandemia di Covid-19 ha deciso di stare vicino alla propria comunità dando supporto a tutti i propri utenti. La prima iniziativa, che ha riscosso un successo inaspettato, è stata la mappa delle consegne: in pochi giorni oltre 400 attività si erano registrate per rimanere “operative”. Nei giorni “caldi” abbiamo cercato di fare il nostro lavoro dando visibilità a tutte le raccolte fondi, validandole e scoprendo anche una tentativo di truffa. E l’ultima iniziativa in ordine cronologico sono gli IVG Awards: un modo per dare visibilità, sempre gratuita, alle attività più colpite dalla pandemia, quelle del settore turistico, per aiutarle a ripartire.

