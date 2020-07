La sanremese Assotrasporti ed Eumove chiedono la riduzione del costo del lavoro per il settore dell’autotrasporto

Sanremo. È terminato il Digital Debate con la sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Francesca Puglisi, al quale ha partecipato il presidente nazionale di Assotrasporti e vicepresidente vicario di Eumove, Secondo Sandiano. Il dibattito intitolato “Le politiche del lavoro per la ripresa del Sistema Paese” si è svolto via web dalle 15 alle 16:30 e ha visto l’intervento della Sottosegretaria al Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Francesca Puglisi, e di Riccardo Chini, presidente di Confimi Impresa Meccanica, presentato da Alessandra Sardoni, giornalista e conduttrice di La7. All’incontro hanno partecipato 35 persone, tra le quali figurano rappresentanti delle associazioni di categoria di imprenditori e lavoratori. Assotrasporti ed Eumove, rappresentante da Secondo Sandiano, hanno dato voce alle aziende di autotrasporto italiane, al momento scarsamente competitive sul mercato italiano ed europeo per via dei maggiori costi del lavoro, dei premi assicurativi, della tassa di circolazione, dell’effettivo pagamento dei pedaggi, del carburante, etc. che sono costrette a sostenere, rispetto alle imprese con sede all’estero comunque operanti sul mercato nazionale.

