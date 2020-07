Loano, la residenza protetta Ramella è ufficialmente “Covid free”

Loano. La residenza protetta Ramella di Loano è “Covid free”, in quanto nessuno dei suoi ospiti risulta positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca.

“Dopo un ‘picco’ registrato a fine aprile – spiegano il sindaco Pignocca ed il vice sindaco con delega ai servizi sociali Luca Lettieri – il numero dei casi si è gradualmente ridotto fino ad azzerarsi del tutto. Ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie ai rigidissimi protocolli sanitari varati dalla direzione: già prima dell’inizio dell’emergenza, la responsabile della residenza protetta aveva vietato le visite dei parenti. Inoltre, in aggiunta alle specifiche procedure di prevenzione, il personale sanitario aveva intensificato il monitoraggio delle condizioni di salute di tutti gli ospiti. Oltre a ciò, ogni giorno a inizio e a fine turno tutti i membri dello staff sono sottoposti ad accertamenti medici (controllo della temperatura e livello di saturazione) per valutare l’eventuale positività e, nel caso, mettere in atto le necessarie misure di contenimento”.

... » Leggi tutto