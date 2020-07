Meteo, Liguria nell’instabilità: possibili temporali nell’entroterra, nubi sulla costa

Genova. “Correnti fresche di matrice nord atlantica interessano la nostra regione determinando spunti instabili soprattutto in Appennino e nelle zone interne. Caldo nel complesso sopportabile”. Questa la situazione meteo inquadrata dagli esperti del centro meteo Limet, ed ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 16 luglio, in mattinata non si escludono rovesci sul Golfo, con il rischio di qualche interessamento costiero a levante. Nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni. Nel pomeriggio migliora tutto il fronte marittimo e la relativa fascia costiera; temporali in formazione tra Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri senza sconfinamenti sulle coste. Altrove cielo poco nuvoloso senza la minaccia di temporali. In serata attenuazione dei fenomeni ovunque e cielo poco nuvoloso da levante a ponente. Venti deboli ma in intensificazione. Mare poco mosso. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 20 e 30 gradi, nell’interno tra 8 e 29.

