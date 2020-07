Nuovo ponte, collaudo statico al via domenica: 54 tir e 4 carrelli per testare la tenuta del viadotto

Genova. Operazioni propedeutiche venerdì e sabato, sostanzialmente la pesatura dei tir carichi, e poi, domenica – salvo contrattempi – scatteranno le prove di collaudo statico sul nuovo viadotto sul Polcevera. Le prove andranno avanti per circa sei giorni, una durata che combacia con la necessità per i costruttori di consegnare il ponte il 29 luglio. Le procedure delle prove di collaudo statico sono state definite congiuntamente da Anas, Rina e dal consorzio PerGenova.

Come avverranno le prove statiche. Lo spiega una nota della struttura commissariale per la ricostruzione. Una unità operativa specifica di ingegneri di Anas – in coordinamento con la squadra di direzione lavori di Rina – si occuperà della verifica del carico degli autoarticolati e degli Smpt, i carrelli radiocomandati già utilizzati anche nella fase di demolizione, della gestione della movimentazione dei mezzi, dell’avvio e del controllo del corretto andamento delle prove.

