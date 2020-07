Pietra, Fratelli d’Italia: “Cittadini preoccupati per i costi bollette idriche”

Pietra Ligure. “Nei giorni scorsi abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco Luigi De Vincenzi per avere chiarimenti in merito alle ultime bollette dell’acqua ricevute dai cittadini e alla posizione assunta dal Comune nei riguardi della popolazione e della società gestrice del servizio”. Lo rende noto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“La questione dell’acqua è complessa, delicata e caratterizzata da annose difficoltà, di cui molte risolte solo in parte e altre probabilmente sfuggite al controllo previsto – proseguono gli esponenti politici – Non abbiamo la presunzione di pensare che possa risolversi con una semplice interpellanza, certo è che l’ultima fatturazione riportata in bolletta da Servizi Ambientali, società che ad oggi gestisce il servizio idrico integrato e di cui anche il nostro Comune ed altri del comprensorio fanno parte in qualità di soci, ha sollevato polemiche su ogni fronte e scatenato forti preoccupazioni tra i cittadini”.

