Prima Categoria: Giorgio Mombelloni approda alla Carcarese

Carcare. Arriva un altro importante rinforzo per mister Loris Chiarlone, che la prossima stagione potrà contare anche su Giorgio Mombelloni, esterno destro classe 1993. Giocatore tecnico e veloce, che vanta esperienze in Prima Categoria con la maglia del Marassi, in Promozione con la Genovese e il Bragno e lo scorso anno in Eccellenza ad Alassio.

“È stato uno dei miei primi acquisti quando ero direttore sportivo a Bragno, quindi siamo legati sia ‘sentimentalmente’ che a livello sportivo – dichiara il direttore generale Roberto Abbaldo -. Ripongo grande stima in Giorgio, è un giocatore che sicuramente alza il livello qualitativo della squadra e il suo contributo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo stagionale, cioè fare un campionato estremamente competitivo”.

