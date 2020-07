Progetto Maremma, la minoranza: “Il sindaco la smetta di fare l’uomo solo al comando”

Spotorno. Non si è fatta attendere la contro-replica del gruppo di minoranza “Spotorno che Vorrei” alle dichiarazioni del sindaco Mattia Fiorini in merito al progetto della Maremma.

“Nel rispetto dei tanti elettori che rappresentiamo e nel rispetto della verità e della trasparenza non possiamo evitare di rispondere alla replica del sindaco sul progetto Maremma – spiegano il capogruppo Franco Bonasera e il suo collega Massimo Spiga – Come è suo costume quando è in difficoltà sale in cattedra e si mette ad impartire lezioni per dimostrare che lui è il più bravo di tutti mentre gli altri parlano ‘e denotano poca conoscenza della normativa’. Gli abbiamo più volte suggerito di evitare di assumere i panni dell’uomo solo al comando con pieni poteri, come dimostrano le tante deleghe mantenute. Il giochino non funziona più. Spotorno ha bisogno di altro”.

