Sampierdarena, corretta la ciclabile in via Pacinotti: le auto dovranno fermarsi prima delle bici

Genova. È stata corretta la corsia ciclabile che tagliava la strada alle auto in via Pacinotti a Sampierdarena, diventata un caso sui social appena tracciata sull’asfalto. Ora c’è una vera e propria “casa avanzata“, cioè una zona di arresto riservata alle bici davanti alla linea dello stop.

Come funziona questa novità introdotta da poco nel codice della strada? A spiegarlo è la Fiab sulla propria pagina Facebook: “Con il semaforo rosso gli altri mezzi si fermano prima della linea bianca. Il ciclista si posiziona dentro la casa avanzata e quando scatta il verde parte per primo. In questo caso avrà l’accortezza di portarsi più a sinistra per partire diritto sulla bike lane”.

