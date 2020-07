Sansa candidato alle Regionali, la coalizione: “Chiediamo a tutti di sostenere la decisione assunta”

Regione. Il primo comunicato stampa del fronte anti-Toti, quello per annunciare ufficialmente il candidato presidente alle regionali, è una rappresentazione plastica della complessità della coalizione. Un elenco di sigle quelle che si presentano unite per supportare il nome di Ferruccio Sansa.

“Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Articolo Uno, Europa Verde, E’ viva, Demos, Centro Democratico, Lista Gianni Crivello e Possibile hanno indicato in Ferruccio Sansa il candidato più rappresentativo della piattaforma programmatica condivisa da Campo Progressista e Movimento 5 Stelle per un nuovo governo della Regione Liguria alternativo al centrodestra”, si legge nel comunicato scritto a più mani dopo il vertice in via Maragliano, sede del Pd.

