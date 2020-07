Savona, gabbiano reale “intrappolato” su un balcone soccorso da Enpa

Savona. Gabbiano reale soccorso dai volontari della Protezione Animali.

“Ieri un gabbiano reale è rimasto intrappolato per ore su uno stretto terrazzo all’ultimo piano di un edificio di via Martinengo a Savona, senza riuscire più a ‘decollare’ per mancanza di spazio libero. Avvertiti da alcuni passanti i volontari dell’Enpa hanno chiesto al proprietario dell’appartamento di farli accedere per recuperare il volatile; nel frattempo qualcuno si era anche rivolto ai vigili del fuoco che, in un momento di assenza di urgenze, sono intervenuti ma, anche ad essi, il proprietario ha negato tassativamente il passaggio attraverso l’appartamento, adducendo strane motivazioni”.

