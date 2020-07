Sestrese, arriva l’esterno d’attacco Alessio Matzedda

Genova. La F.S. Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, il Dg Antonio D’Acierno e il Ds Andrea Catania, ufficializza il tesseramento per la prossima stagione in Eccellenza del promettente giovane leva 2002 Alessio Matzedda, esterno d’attacco di grande valore che giunge in prestito dalla società Angelo Baiardo.

Esterno offensivo di notevoli qualità, Alessio nonostante la giovane età (18 anni appena compiuti) vanta già diverse presenze e reti tra i “grandi”, oltre che un cammino importante in tutte le leve giovanili e nelle varie rappresentative regionali.

