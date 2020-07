Tovo, il campione di pallanuoto Matteo Aicardi positivo al Covid: ricoverato ad Albenga

Tovo-Albenga. Una brutta notizia per la comunità di Tovo San Giacomo, dove abita, e per quella di Giustenice (dove vive la sua famiglia ed è molto conosciuto), e, più in generale, per tutti gli amanti di sport.

Il campione di pallanuoto, cresciuto nelle giovanili del Doria Nuoto Loano e che vanta a anche numerose presenze a Mondiali, Europei e Olimpiadi con la Nazionale, Matteo Aicardi è risultato positivo al Coronavirus.

