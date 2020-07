Vado Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 13, a Vado Ligure. È accaduto sulla via Aurelia e ha visto coinvolti due scooter.

L’impatto tra i due mezzi, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, è stato piuttosto violento, con entrambi i conducenti sbalzati dalle rispettive selle. Hanno riportato entrambi diversi traumi e ferite.

