A Ceriale tutto pronto per “Peagna sotto le stelle” e la sfilata di Miss

Ceriale. Con la terza edizione di “Peagna sotto le stelle” in programma domani, sabato 18 luglio, presso il teatro C. Vacca della frazione cerialese, continua l’iniziativa dell’amministrazione del sindaco Luigi Romano nel voler valorizzare tutto il territorio comunale e le sue bellezze, come il borgo di Peagna.

La consigliera comunale Rosanna Gelmini ha organizzato la manifestazione, che rappresenta uno shooting fotografico nel borgo e all’interno di Casa Girardenghi: “Si tratta di un ottimo strumento per far conoscere il nostro borgo – ci tiene a dire – Tramite le fotografie dei fotografi del Tus Torino possiamo orgogliosamente dire che Peagna è già nominata come una bellezza, pronta ad ospitarne altre per un giorno con le 19 modelle pronte alla sfilata”.

