Docenti di religione esclusi dal concorso, anche in Liguria il Codacons presenta ricorso collettivo al Tar

Liguria. Parte anche nella nostra regione l’azione legale del Codacons a tutela degli insegnanti di religione, “dimenticati dalla ministra dell’istruzione Azzolina e ingiustamente esclusi dal concorso ordinario nella scuola secondaria”.

“Come noto, lo scorso 28 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di indizione del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado – fa sapere il Codacons – Tale bando ha espressamente consentito la partecipazione anche ai docenti già assunti a tempo indeterminato non in possesso del requisito dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017”.

