Regionali Liguria, l’ironia di Toti: “Sansa? Se vuole può votarci tranquillamente”

Genova. “Sansa? Se vuole può votarci tranquillamente”. Secondo giorno di campagna elettorale di fatto, con lo sfidante di Toti appena candidato dai giallorossi, e il governatore non lesina le battute. Dopo le “condoglianze” inviate ieri da Sarzana, uscita che ha fatto infuriare in particolare la sinistra, oggi la replica arriva dalla Fiera dove il presidente ha fatto un sopralluogo sui lavori del Waterfront di Levante.

“Ha detto che lavorerà sulla rigenerazione urbana, che non vuole i quartieroni popolari, che vuole buttare giù il cemento per rigenerare la città. Credo che abbia vissuto da un’altra parte. O forse può votarci. Candidarsi no perché non lo accetteremmo, però può votarci tranquillamente: è quello che stiamo facendo”, riferendosi al fatto che quelle idee sarebbero già state messe in pratica dalla sua giunta.

