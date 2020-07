Sestri Levante: definita la programmazione per il ritorno a scuola degli alunni dell’istituto comprensivo

Sestri Levante. Sono cominciati a metà maggio e si sono conclusi nei giorni scorsi gli incontri tra l’amministrazione comunale di Sestri Levante e l’Istituto Comprensivo per garantire il rientro a scuola dei bambini nel rispetto delle nuove normative; gli incontri sono stati corredati dai sopralluoghi dei tecnici comunali nei vari plessi scolastici per valutare gli interventi necessari in ogni singolo edificio.

Due sono stati i punti fermi dai quali il percorso congiunto di Comune e scuola ha preso avvio: la tutela di spazi adeguati per tutti i bambini soprattutto per quelli con maggiori bisogni e la necessità di dare risposte concrete per consentire alla scuola di adempiere al proprio ruolo educativo riprendendo l’attività scolastica in presenza.

