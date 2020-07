Storie di chi ha combattuto il coronavirus, Elisa e il dolore invisibile degli infermieri del Borea di Sanremo

Sanremo. «Non mi sento un’eroina, ho solo svolto il mio lavoro guidata dalla passione e dall’amore per i pazienti. Certo, avevo paura ma c’erano delle vite da salvare». Elisa Ponzo, 33 anni, infermiera del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Sanremo, ha una forza straordinaria. Mentre ripercorre i giorni più bui dell’emergenza sanitaria ha i pugni chiusi, stretti sui pantaloni come se l’oggetto del suo racconto fosse lì, in mezzo a noi, e lei volesse difendersi.

