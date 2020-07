Dolceacqua non farà i fuochi ma propone un calendario ricco di eventi per l’estate

Dolceacqua. Anche quest’anno tornano gli eventi dolceacquini, la crisi ha interessato ed interessa tutto il territorio nazionale ma l’amministrazione vuole dare un segno di rinascita, di stimolo per andare avanti, augurando tempi migliori. Per ovvi motivi non si terrà lo storico appuntamento dei Fuochi Pirotecnici ma si è costruito un calendario ricco di vari eventi per accontentare sia grandi che piccini.

... » Leggi tutto