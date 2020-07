Nodo ferroviario, Tafaria (Filca Cisl): “Ancora 46 lavoratori senza lavoro dopo lo stop ai cantieri”

Genova. “Il nodo ferroviario è strategico per Genova e la Liguria, finalmente ripartono i lavori ed è sicuramente un fatto positivo. Auspichiamo anche che si applichi la clausola sociale: ci sono 46 lavoratori ex Astaldi e Fergen che sono in attesa di un’occupazione dopo lo stop dei cantieri”.

A ricordarlo, alla vigilia della visita della ministra Paola De Micheli a Genova, è il segretario ligure della Filca Cisl Andrea Tafaria. I lavori sono stati affidati a Cociv, che sta già realizzando il Terzo Valico, ma alcune delle maestranze rimaste senza impiego dopo la crisi del colosso dell’edilizia sono ancora in cassa integrazione.

... » Leggi tutto