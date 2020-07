Normac AVB, pronta la nuova formazione per il campionato di Serie B2

Genova. La stagione 2019/2020 aveva visto la Normac AVB condurre sempre al comando e imbattuta il campionato di Serie C prima che l’epidemia di Covid-19 bloccasse tutto lo sport italiano e non solo. A questo campionato la società del presidente Carlo Mangiapane ha partecipato nella scorsa stagione dopo undici anni di permanenza nella serie nazionale B2; l’intento della società è sempre stato quello di ritornare rapidamente nella categoria superiore. La Federvolley, visti i risultati ottenuti dalla squadra, ne ha decretato la promozione in Serie B2.

“Ci apprestiamo a ripartire con grande entusiasmo – afferma il presidente Mangiapane – con una rosa quasi totalmente rinnovata. Voglio pubblicamente ringraziare Silvia Bulla, il nostro libero, che rappresenta la continuità e la forza di questa squadra, avendone sempre vestito la maglia e credendo in un progetto che va al di là dei risultati sportivi. Ricordando un vecchio film posso dire che ‘Ricomincio da tre’; Silvia e Lorenza Bulla, Anna Scotto Busato protagoniste della passata stagione e a cui in seguito si è aggiunta Gloria Marchetto che ha confermato la sua disponibilità a restare con noi“.

... » Leggi tutto