Pazza Entella, ribalta l’Empoli e vede la salvezza

Chiavari. Sembrava la solita Entella da trasferta, poco incisiva, fragile, che va sotto di due gol in poco più di mezz’ora e rischia di compromettere la partita. Invece, grazie al gol di Dezi in chiusura di tempo, nella ripresa gli uomini di mister Boscaglia riescono a ribaltare l’Empoli al termine di una partita spettacolare nella quale è successo un po’ di tutto. Evidente la compattezza di un gruppo che tante volte ha dimostrato di non mollare mai, consapevole dei propri valori tecnici e caratteriali, spesso alcuni errori hanno compromesso questi elementi ma quasi mai la squadra di Boscaglia è stata sovrastata dagli avversari in maniera netta.

Quello di Empoli potrebbe essere lo scatto decisivo verso l’obiettivo salvezza pur in una serata nella quale ancora una volta i risultati a sorpresa si sono sprecati con molte squadre alle spalle capaci di invertire i pronostici. Tuttavia il margine sulla zona playout continua ad essere rassicurante a tre giornate dal termine due delle quali saranno giocate sul campo di Chiavari. Diventa probabilmente decisivo il prossimo impegno contro il Perugia ancora coinvolto nella zona calda, cosi come giocheranno a favore dei chiavaresi un paio di scontri diretti che inevitabilmente lasceranno invariate in un modo o nell’altro le distanze di sicurezza.

