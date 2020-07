Sampierdarena, Villa Scassi apre al pubblico con cinque “Sere d’estate” in musica

Genova. Nello scenografico giardino di Villa Scassi, una delle più belle ville del ‘500 genovese, si svolgerà l’edizione 2020 della rassegna “Sere d’estate”, organizzata da Maia e dall’associazione di promozione sociale L’Alveare, con il patrocinio del Municipio II Centro Ovest e del Comune di Genova e la partecipazione finanziaria della Compagnia di San Paolo.

“Sere d’estate” è una serie di eventi musicali aperti al pubblico che si terrà dal 25 luglio al 2 agosto 2020 con un ricco programma che animerà le calde serate estive di Sampierdarena e dintorni.

La rassegna consiste in quattro aperture serali della villa che permetteranno di ammirare in notturna alcuni scorci del giardino della Villa imperiale genovese che per solennità ed eleganza, nel corso della sua storia, le hanno fatto attribuire l’appellativo di “La Bellezza”.

Saranno quattro appuntamenti con proposte artistiche che esprimeranno la propria creatività attraversando diversi generi musicali e dando spazio sia ad artisti noti che a talenti emergenti.

Un viaggio tra arte, musica e cultura che spazierà dal pop, al rock. La direzione artistica è affidata a Verdiano Vera, direttore responsabile del coordinamento generale e delle strategie del Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale di Milano. A condurre le serate sarà Simona Cappelli dello staff Maia, anche coordinatrice degli ospiti della manifestazione.

La rassegna si aprirà sabato 25 luglio con la Band ERA ORA (Steve Vawamas al basso, Luca Borriello alla chitarra, Mattia Lorenzo Pergolato alla batteria e la voce di Mia Nkem). L’Open Act (ore 21.00) sarà affidato alla cantautrice Francesca Varaldo in arte Varry.

Domenica 26 luglio si proseguirà con gli ABBA TIME (Elisabetta Rondanina – Voce, Selene Schirinzi – Voce, Alessio Grasso – Chitarra, Voce, Gianluca Masala – Tastiere, Voce, Fabrizio Argenziano – Basso, Marco Biggi – Batteria, Cori). Un viaggio nel tempo tra gli intramontabili successi della band svedese che ha fatto impazzire intere generazioni. L’Open Act (ore 21.00) sarà affidato alla giovane artista emergente Stephanie Niceforo in arte Stephanie.

Sabato 1 agosto sarà invece una serata all’insegna del rock con la SUPERBAND (Giorgio Usai (New Trolls), Enrico Bianchi (Gens, ex Formula 3) Alfredo Vandresi (Delirium, ex Formula 3) e Paolo Ballardini (Orchestra Rai de “I migliori anni”). Repertorio divertente e coinvolgente che comprende i grandi successi del rock italiano, americano, inglese e del Soul rhythm’n blues. L’Open Act (ore 21.00) sarà affidato alla cantautrice Camilla Avvenente accompagnata alla chitarra da Flavia Zambonini.

Domenica 2 agosto si chiuderà sulle note di Vasco Rossi con il tributo del TROPICO DEL BLASCO (Andrea Di Marco – voce, Paolo di Pietro – chitarra, Enrico Sidoti – batteria, Alessandro Ghigliotti – basso). L’Open Act (21.00) sarà affidata alla The Mysterious Project band (Fabio Mori, Stefano Campagna, Paolo Gaggero, Corradino Riccobaldi, Franchino Riccobono e Sergio Morselli).

L’organizzazione si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza in linea con le normative vigenti prima durante e dopo lo svolgimento dello spettacolo. Si chiede la massima collaborazione del pubblico presente che dovrà: indossare la mascherina anche per gli spostamenti (bagno, bar etc), igienizzare le mani con i disinfettanti disponibili nell’area spettacolo e mantenere le distanze di sicurezza indicate, senza creare assembramenti. All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l’accesso a chi dovesse presentare una temperatura uguale o superiore ai 37.5.

Ingresso libero dalle ore 20.30. Prenotazione posto a sedere per i singoli spettacoli su www.maiaevents.it

... » Leggi tutto