Sospetto caso di Covid, passeggeri fatti scendere dal treno a Savona

Savona. Attimi di preoccupazione oggi pomeriggio in stazione a Savona a causa di un possibile caso di Coronavirus sul treno 10137 che viaggiava da Ventimiglia a Torni Porta Nuova.

“Il treno doveva partire da Savona alle 17.31 per Torino ma non è partito a causa di una persona che presentava sintomi di febbre e tosse” racconta a IVG un passeggero, Andrea. Per questo sono scattati i consueti controlli previsti dal protocollo Covid e le persone a bordo sono state fatte scendere.

