Tiro con l’arco: Chiara Rebagliati seconda nel Torneo della Ripartenza

Savona. A Cantalupa, in Piemonte, il raduno della Nazionale Olimpica si è concluso con il Torneo della Ripartenza.

Ricco di emozioni il torneo femminile con una finale molto combattuta in cui a spuntarla è Tatiana Andreoli (Fiamme Oro) sulla savonese Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia). Il match vede Andreoli portarsi in vantaggio per due volte, nel primo e nel terzo set, con i parziali di 29-27 e 27-26, ma Rebagliati non si arrende e in entrambi i casi torna a contatto con l’avversario con i punteggi di 25-24 e 27-26 del secondo e del quarto parziale. L’ultima volée si conclude 27 pari e manda tutto allo shoot off dove la situazione di parità permane perché i due tiri incocciano entrambi il 10. Così le arciere tornano sulla linea di tiro per la seconda freccia di spareggio con Andreoli che spezza l’equilibrio 9-7 e conquista l’oro.

... » Leggi tutto