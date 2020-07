Autostrade, il ministro De Micheli incontra il comitato “Salviamo la Liguria”: “La situazione dei cantieri è stata gestita”

Liguria. “A Genova, in prefettura, spiegherò come ho già spiegato a Toti e tutti coloro che me lo hanno chiesto che la sicurezza viene prima di tutto. Quando un ministro ha sulle spalle la consapevolezza che ci possono essere rischi per le persone deve prendere dei provvedimenti. Li ho presi a gennaio, stiamo completando i lavori, progressivamente la situazione si andrà risolvendo. Ma le persone che entreranno in quelle gallerie sapranno che sono state controllate”. Così il ministro per le infrastrutture Paola De Micheli anticipa i contenuti dell’incontro con i rappresentati delle categorie economiche del comitato Salviamo la Liguria che questa mattina hanno protestato per la situazione dei cantieri autostradali.

A chi le chiede, riprendendo la polemica sollevata dal governatore Toti sul cambio di passo dei controlli a maggio, il ministro replica: “Il piano è stato fatto a gennaio, ci sono state verifiche un po’ sorprendenti. L’unica polemica che posso comprendere è quella legata al rallentamento di alcune attività produttive tra il 27 giugno e l’8 luglio. Prima e dopo la situazione è stata gestita. Lo penso perché l’ho visto. Tra scegliere la polemica e la vita di una persona io ho scelto di proteggere quella vita”.

